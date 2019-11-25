Farrux Xamrayev - Leyla
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 974
|Hajmi:
|5.14 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2019
Qo'shiq haqida
«Leyla» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 974 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Leyla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.