Farrux Xamrayev - Leyla

Farrux Xamrayev — Leyla
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 974
Hajmi: 5.14 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-11-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Leyla» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 974 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Leyla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00