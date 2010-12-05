Yodgor Mirzajonov, Doston Rahimov - Leyla
|Ijrochilar:
|Yodgor Mirzajonov, Doston Rahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|246
|Hajmi:
|8.19 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-12-2010
Qo'shiq haqida
«Leyla» — Yodgor Mirzajonov va Doston Rahimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 246 marta tinglangan. Yodgor Mirzajonov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdamu», «Ozbekiston», «Kechir».
Yodgor Mirzajonov, Doston Rahimov - Leyla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.