Yodgor Mirzajonov, Doston Rahimov - Leyla

Yodgor Mirzajonov, Doston Rahimov — Leyla
Ijrochilar: Yodgor Mirzajonov, Doston Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 246
Hajmi: 8.19 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Leyla» — Yodgor Mirzajonov va Doston Rahimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 246 marta tinglangan. Yodgor Mirzajonov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdamu», «Ozbekiston», «Kechir».

Yodgor Mirzajonov, Doston Rahimov - Leyla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00