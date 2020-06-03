Farrux Xamrayev - Ko’ngling bo’lmayapti
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 967
|Hajmi:
|4.91 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-06-2020
Qo'shiq haqida
«Ko’ngling bo’lmayapti» — Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 3-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 967 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Ko’ngling bo’lmayapti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.