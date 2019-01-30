Xushnud, Farrux Xamrayev - Yor ketdi
|Ijrochilar:
|Xushnud, Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 353
|Hajmi:
|2.97 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-01-2019
Qo'shiq haqida
«Yor ketdi» — Xushnud va Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 30-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 353 marta tinglangan. Xushnud ijrosida saytda jami 52 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayollarimdasan (Sogindim)», «Man sani ishqingda kuysam ne bopti», «Seni Olib Ketgani Keldim».
Xushnud, Farrux Xamrayev - Yor ketdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.