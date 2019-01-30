Xushnud, Farrux Xamrayev - Yor ketdi

Xushnud, Farrux Xamrayev — Yor ketdi
Ijrochilar: Xushnud, Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 353
Hajmi: 2.97 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-01-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yor ketdi» — Xushnud va Farrux Xamrayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 30-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 353 marta tinglangan. Xushnud ijrosida saytda jami 52 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayollarimdasan (Sogindim)», «Man sani ishqingda kuysam ne bopti», «Seni Olib Ketgani Keldim».

Xushnud, Farrux Xamrayev - Yor ketdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00