Erkin Ruzimatov - Meni toshlar
|Ijrochi:
|Erkin Ruzimatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|278
|Hajmi:
|10.38 MB
|Davomiyligi:
|04:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-04-2011
Qo'shiq haqida
«Meni toshlar» qo'shig'ini Erkin Ruzimatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 278 marta tinglangan. Erkin Ruzimatov ijrosida saytda jami 63 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulzor», «Ey sarvi qomat», «Shamollar». Bu Erkin Ruzimatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Erkin Ruzimatov - Meni toshlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.