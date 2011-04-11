Erkin Ruzimatov - Meni toshlar

Erkin Ruzimatov — Meni toshlar
Ijrochi: Erkin Ruzimatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 278
Hajmi: 10.38 MB
Davomiyligi: 04:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-04-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Meni toshlar» qo'shig'ini Erkin Ruzimatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 278 marta tinglangan. Erkin Ruzimatov ijrosida saytda jami 63 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulzor», «Ey sarvi qomat», «Shamollar». Bu Erkin Ruzimatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Erkin Ruzimatov - Meni toshlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00