Elyor Sodikov - Urdi durdi
|Ijrochi:
|Elyor Sodikov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|706
|Hajmi:
|4.33 MB
|Davomiyligi:
|04:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Elyor Sodikovning «Urdi durdi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 706 marta tinglangan. Elyor Sodikov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shu qiz», «Boq-boq», «Mazalim».
Elyor Sodikov - Urdi durdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.