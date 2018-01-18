Elyor Sodikov - Urdi durdi

Elyor Sodikov — Urdi durdi
Ijrochi: Elyor Sodikov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 706
Hajmi: 4.33 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Elyor Sodikovning «Urdi durdi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 706 marta tinglangan. Elyor Sodikov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shu qiz», «Boq-boq», «Mazalim».

Elyor Sodikov - Urdi durdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00