Elyor Sodikov - Mazalim
|Ijrochi:
|Elyor Sodikov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 177
|Hajmi:
|8.54 MB
|Davomiyligi:
|04:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Elyor Sodikovning «Mazalim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 256 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 177 marta tinglangan. Elyor Sodikov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shu qiz», «Boq-boq», «Muhabbat yoq».
Elyor Sodikov - Mazalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.