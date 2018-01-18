Elyor Sodikov - Mazalim

Elyor Sodikov — Mazalim
Ijrochi: Elyor Sodikov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 177
Hajmi: 8.54 MB
Davomiyligi: 04:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Elyor Sodikovning «Mazalim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 256 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 177 marta tinglangan. Elyor Sodikov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shu qiz», «Boq-boq», «Muhabbat yoq».

Elyor Sodikov - Mazalim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00