Elyor To'ychiyev - Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod)
|Ijrochi:
|Elyor To`ychiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.44 MB
|Davomiyligi:
|02:57
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
Elyor To`ychiyevning «Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod)» (remiks). Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Elyor To`ychiyev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oqibat», «Chapga, chapga», «Musofir yurtda edim». Bu Elyor To`ychiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elyor To'ychiyev - Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.