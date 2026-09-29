Elyor To'ychiyev - Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod)

Elyor To'ychiyev — Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod)
Ijrochi: Elyor To`ychiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.44 MB
Davomiyligi: 02:57
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Elyor To`ychiyevning «Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod)» (remiks). Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Elyor To`ychiyev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oqibat», «Chapga, chapga», «Musofir yurtda edim». Bu Elyor To`ychiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Elyor To'ychiyev - Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00