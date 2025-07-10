Elmurod Ziyoyev - Yig'lama gulim

Elmurod Ziyoyev — Yig'lama gulim
Ijrochi: Elmurod Ziyoyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 279
Hajmi: 8.96 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-07-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yig'lama gulim» qo'shig'ini Elmurod Ziyoyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 279 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».

Elmurod Ziyoyev - Yig'lama gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00