Elmurod Ziyoyev - Yig'lama gulim
|Ijrochi:
|Elmurod Ziyoyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 279
|Hajmi:
|8.96 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-07-2025
Qo'shiq haqida
«Yig'lama gulim» qo'shig'ini Elmurod Ziyoyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 279 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».
Elmurod Ziyoyev - Yig'lama gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.