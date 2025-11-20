Elmurod Ziyoyev - Farida
|Ijrochi:
|Elmurod Ziyoyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|340
|Hajmi:
|5.25 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2025
Qo'shiq haqida
Elmurod Ziyoyevning «Farida» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 340 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».
Elmurod Ziyoyev - Farida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.