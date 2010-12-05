Doston Rahimov - Noz ila dildor
|Ijrochi:
|Doston Rahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|175
|Hajmi:
|7.43 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-12-2010
Qo'shiq haqida
«Noz ila dildor» qo'shig'ini Doston Rahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 175 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».
Doston Rahimov - Noz ila dildor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.