Doston Rahimov - Noz ila dildor

Doston Rahimov — Noz ila dildor
Ijrochi: Doston Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 175
Hajmi: 7.43 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Noz ila dildor» qo'shig'ini Doston Rahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 175 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».

Doston Rahimov - Noz ila dildor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00