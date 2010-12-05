Doston Rahimov - Mohitabon

Doston Rahimov — Mohitabon
Ijrochi: Doston Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 157
Hajmi: 7.83 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Doston Rahimovning «Mohitabon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 157 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».

Doston Rahimov - Mohitabon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00