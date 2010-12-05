Doston Rahimov - Malikam
|Ijrochi:
|Doston Rahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|197
|Hajmi:
|9.88 MB
|Davomiyligi:
|04:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-12-2010
Qo'shiq haqida
«Malikam» — Doston Rahimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 197 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».
Doston Rahimov - Malikam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.