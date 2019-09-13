Doston Jaynarov - Oypari
|Ijrochi:
|Doston Jaynarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 052
|Hajmi:
|3.26 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-09-2019
Qo'shiq haqida
Doston Jaynarovning «Oypari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 13-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 052 marta tinglangan — bu Doston Jaynarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Doston Jaynarov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alam qildi (feat. Komron)», «Daryoyim», «Sen tomon».
Doston Jaynarov - Oypari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.