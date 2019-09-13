Doston Jaynarov - Oypari

Doston Jaynarov — Oypari
Ijrochi: Doston Jaynarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 052
Hajmi: 3.26 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-09-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Doston Jaynarovning «Oypari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 13-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 052 marta tinglangan — bu Doston Jaynarovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Doston Jaynarov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alam qildi (feat. Komron)», «Daryoyim», «Sen tomon».

Doston Jaynarov - Oypari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00