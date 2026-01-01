Dj Only
6 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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A — Z
Dj Only
Shalala La La La
04:13
Dj Only
Eplab yurganlar 2
03:27
Dj Only
Kulaver (Jamin Trans)
02:59
Dj Only
Kadrimi bilmadi (Cover)
03:01
Dj Only
Benjamin
02:27
Dj Only
Fa fa fa (Chalenge)
03:01
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Dj Only
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Доброе утро
Moonwalkersmusic — Нас никогда не сломить
Ирина Завадская — Я для всех дебилов прямо сладкий мёд
Орёл — Я не прошу у судьбы ничего
Artvenka — Не Умею Отпускать
Сергей Одинцов — Не хочу я думать о плохом
DJ PR — Румия — моя Эсмеральда
Дима Билан, Тося Чайкина, ENZRO — Ты не бойся ночи
АлСми — Рюмочка водочки (Полная версия)
PUSSYKILLER — На луну
Гуф, Молодой калуга — ДЯХАН
17 SEVENTEEN — Gestalt
17 SEVENTEEN — 01
Loc-Dog, Лилая — Открытка
Zanna — Я им не по зубам
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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