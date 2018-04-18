Dilso'z - Yigit boshi egilmasin
|Ijrochi:
|Dilso'z
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 654
|Hajmi:
|3.23 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-04-2018
Qo'shiq haqida
«Yigit boshi egilmasin» qo'shig'ini Dilso'z ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 654 marta tinglangan. Dilso'z ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Men seni sog’indim», «Sevgilim», «Qizalogim».
Dilso'z - Yigit boshi egilmasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.