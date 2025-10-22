Dilnoz, Shohrux (Ummon) - Sog'inib

Dilnoz, Shohrux (Ummon) — Sog'inib
Ijrochilar: Dilnoz, Shoxrux (Ummon)
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 626
Hajmi: 5 MB
Davomiyligi: 02:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog'inib» — Dilnoz va Shoxrux (Ummon) ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 626 marta tinglangan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi».

Dilnoz, Shohrux (Ummon) - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00