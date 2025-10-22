Dilnoz, Shohrux (Ummon) - Sog'inib
|Ijrochilar:
|Dilnoz, Shoxrux (Ummon)
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 626
|Hajmi:
|5 MB
|Davomiyligi:
|02:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2025
Qo'shiq haqida
«Sog'inib» — Dilnoz va Shoxrux (Ummon) ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 626 marta tinglangan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi».
Dilnoz, Shohrux (Ummon) - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.