Dilmurod - Dema-dema
|Ijrochi:
|Dilmurod
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|501
|Hajmi:
|2.78 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
Dilmurodning «Dema-dema» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 501 marta tinglangan. Dilmurod ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)», «Xayr dema», «Nega».
Dilmurod - Dema-dema qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.