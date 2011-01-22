Dilfuza Rahimova - Ko'rmaguncha
|Ijrochi:
|Dilfuza Rahimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|309
|Hajmi:
|9.10 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-01-2011
Qo'shiq haqida
Dilfuza Rahimovaning «Ko'rmaguncha» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 22-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 309 marta tinglangan. Dilfuza Rahimova ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir yigit», «Ishq», «Elimga».
Dilfuza Rahimova - Ko'rmaguncha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.