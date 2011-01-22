Dilfuza Rahimova - Ko'rmaguncha

Dilfuza Rahimova — Ko'rmaguncha
Ijrochi: Dilfuza Rahimova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 309
Hajmi: 9.10 MB
Davomiyligi: 03:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilfuza Rahimovaning «Ko'rmaguncha» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 22-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 309 marta tinglangan. Dilfuza Rahimova ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir yigit», «Ishq», «Elimga».

Dilfuza Rahimova - Ko'rmaguncha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00