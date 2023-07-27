Botir Qodirov - Sevgidan tongan kun

Botir Qodirov — Sevgidan tongan kun
Ijrochi: Botir Qodirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 152
Hajmi: 7.06 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-07-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgidan tongan kun» qo'shig'ini Botir Qodirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 27-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 152 marta tinglangan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.

Botir Qodirov - Sevgidan tongan kun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00