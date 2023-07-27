Botir Qodirov - Sevgidan tongan kun
|Ijrochi:
|Botir Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 152
|Hajmi:
|7.06 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-07-2023
Qo'shiq haqida
«Sevgidan tongan kun» qo'shig'ini Botir Qodirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 27-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 152 marta tinglangan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.
Botir Qodirov - Sevgidan tongan kun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.