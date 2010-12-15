Botir - Gde shum
|Ijrochi:
|Botir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|171
|Hajmi:
|7.25 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-12-2010
Qo'shiq haqida
Botirning «Gde shum» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 171 marta tinglangan. Botir ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aka-uka», «Jonim», «Buvijon».
Botir - Gde shum qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.