Bolalar - Popuri (new)
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|137
|Hajmi:
|28.98 MB
|Davomiyligi:
|12:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-07-2013
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Popuri (new)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 12:38, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 19-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 137 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Popuri (new) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.