Июль 2013
101 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Masrur Usmonov & Rasul Usmonov
Buncha sirli
03:48
Shahzodbek
O'zbekistonim
04:17
Yoqubbek qudratov
Yolg'onchilar
03:59
Husan Norxo'jayev
Onajonim
04:27
Xolmurod Saidov
Gulnoraxon
03:07
Farhod va Shirin
Shak-shaki
03:47
Farhod va Shirin
Ota uy ostonasi
04:05
Farangiz Shamsiyeva
Yor-yor
03:15
Sojida Gulmatova
Polvonim
03:19
Davron Ergashev
San-san
03:48
Abdurashid Yo'ldoshev
Xabaring yo'q
03:33
Shohruhxon & Ozodbek Nazarbekov
Jim-jit ko'chalar
04:00
Jasur Project
G'azaliy (DubStep)
03:40
Chingiz Muhammad
Ikki dil
03:20
Xo'ja
O'zbekistonim
02:58
Fayzulla Usmonov
Kelgin ey yor
03:41
Fayzulla Usmonov
Yoqadi
04:15
Fayzulla Usmonov
Gulijonim
03:13
Fayzulla Usmonov
Borsam boray
03:27
Fayzulla Usmonov
Bor-bor
03:28
Tohir Usmonov
Yuragim so'rama
03:35
Tohir Usmonov
You my baby
03:09
Zamir
Malikam
03:27
Bolalar
Чао бамбино
03:43
Bolalar
Popuri (new)
12:38
Bolalar
Hayolim senda (remix)
02:44
Bolalar
Borim
04:09
Ato
Jim-jim
03:07
Manzur guruhi
O'ylab-o'ylab
03:25
Zamzama
Yurak yig'lama
04:30
Guli Asalxo'jayeva
Qizil o'rik (qozoqcha)
03:29
Guli Asalxo'jayeva
Baxtim mani
04:09
Afsona
Emina
03:15
Azia Star
Zora-zora
03:31
Shahboz Nizomiddinov
O'zbekiston
03:11
Nurmuhammad
Tulpor & Qarab qo'y
03:04
Vohidjon Isoqov
Yigitchilikda
04:20
FayzBoja
Meni seva olasanmi
04:30
Umar Shamsiyev
Bo'y-bo'y
03:25
Dilso'z
Bulbul
03:15
Sardor Mamadaliyev
Oydanda go'zal
03:55
Botir Yaminov
Yig'lama yurak
03:39
Tohir Usmonov
Bunyodkor
03:42
Tohir Usmonov
Qachon kelasiz
03:40
Zamir
Yoqimtoy
03:36
Sherzod Yakubov
Kerakmas sevgi
03:15
Shahboz va Navro'z
Kerak emas
03:29
Shahboz va Navro'z
Aybim seni sevganim
03:38
Surat Islomov
Uchaylik
03:09
Surat Islomov
Tug'ilgan kun
04:13
Surat Islomov
Sog'indim
03:41
Surat Islomov
Yor-yor
04:18
Surat Islomov
Bayon
02:59
Diyor guruhi
Balki bu
03:40
Nargiz & Davron Shanson
Помни меня
04:26
Gulasal Abdullayeva
Arazlar qilma
03:39
Gulasal Abdullayeva
Ayollar
03:37
Aziz
Shokoladginam
03:01
Aziz
Dilozor
03:54
Ummon
Ana endi yig'la
05:57
Otabek Mutalxo'jayev
Dunyo uchun
03:10
Manzura
Поздно уже
03:19
Ozodbek Nazarbekov
Kechayu kunduz (live)
04:55
Ulug'bek Rahmatullayev
Скучаю
03:29
Afrosiyob
Kel jonim
03:35
Pari
Yagonamsan
03:51
Muhammad Ali
Xato
03:21
Mansurxon Nurmatov
Nozing
03:50
Bilolxo'ja
Oy pari
02:32
Shahzoda
Где ты
03:04
Nilufar
Tantanam mani
03:01
Markaz
Senga menga
03:47
Yodgor Mirzajonov
Azobida
03:13
Davron
Takror
03:27
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Oshiqlar
04:35
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Qol azizim
04:03
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Qara-qara
03:36
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Ipak ro'mol
03:37
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Janon
02:47
Jamshid Holmetov
Yayra
04:01
Jamshid Holmetov
Unutolmadim
04:20
Jamshid Holmetov
Senda
03:03
Jamshid Holmetov
Sen kelmading
04:16
Jamshid Holmetov
Рядом со мной
03:55
Jamshid Holmetov
Ota-onam
05:16
Jamshid Holmetov
Nozlanib qarashlaring
03:20
Jamshid Holmetov
Люблю
04:24
Jamshid Holmetov
Laylila
03:43
Jamshid Holmetov
Kel
03:14
Jamshid Holmetov
Janona
03:03
Jamshid Holmetov
Jamilam
03:18
Jamshid Holmetov
Yor-yor
03:29
Vohid Abdulhakim
O'rtar
04:26
Vohid Abdulhakim
O'zbekiston bolalari
04:16
Vohid Abdulhakim
Onajon
03:26
Vohid Abdulhakim
Olisdasan
03:33
Vohid Abdulhakim
Ne qilay
03:46
Vohid Abdulhakim
Zulayho
03:47
Vohid Abdulhakim
Baxtli
03:45
Manzura
Reze-reze
03:59
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2013
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00