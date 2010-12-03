Bolalar - Nega sen ket deding

Bolalar — Nega sen ket deding
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 200
Hajmi: 9.45 MB
Davomiyligi: 04:06
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nega sen ket deding» — Bolalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 3-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 200 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Nega sen ket deding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00