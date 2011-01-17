Bolalar - Nega sen ket deding (remix)

Bolalar — Nega sen ket deding (remix)
Ijrochi: Bolalar
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 174
Hajmi: 10.18 MB
Davomiyligi: 04:25
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Bolalarning «Nega sen ket deding (remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 174 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Nega sen ket deding (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00