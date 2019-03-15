Bolalar - Nega men sensiz (DJ Ochil Remix)

Bolalar — Nega men sensiz (DJ Ochil Remix)
Ijrochi: Bolalar
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 283
Hajmi: 6.79 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-03-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Bolalarning «Nega men sensiz (DJ Ochil Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2019-yil 15-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 283 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Nega men sensiz (DJ Ochil Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00