Bolalar - Nega men sensiz (DJ Ochil Remix)
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|283
|Hajmi:
|6.79 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-03-2019
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Nega men sensiz (DJ Ochil Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2019-yil 15-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 283 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Nega men sensiz (DJ Ochil Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.