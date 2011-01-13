Bolalar - Nega men sensiz
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|160
|Hajmi:
|7.64 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-01-2011
Qo'shiq haqida
«Nega men sensiz» — Bolalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2011-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 160 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Nega men sensiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.