Bolalar - Meniki bo'lsa (remix)

Bolalar — Meniki bo'lsa (remix)
Ijrochi: Bolalar
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 279
Hajmi: 8.72 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-09-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Meniki bo'lsa (remix)» (remiks) qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 7-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 279 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Meniki bo'lsa (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00