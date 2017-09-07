Bolalar - Meniki bo'lsa (remix)
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|279
|Hajmi:
|8.72 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-09-2017
Qo'shiq haqida
«Meniki bo'lsa (remix)» (remiks) qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 7-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 279 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Meniki bo'lsa (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.