Bojalar - Oyimcha

Bojalar — Oyimcha
Ijrochi: Bojalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 511
Hajmi: 5.19 MB
Davomiyligi: 02:49
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oyimcha» qo'shig'ini Bojalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 511 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».

Bojalar - Oyimcha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00