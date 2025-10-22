Bojalar - Oyimcha
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|511
|Hajmi:
|5.19 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2025
Qo'shiq haqida
«Oyimcha» qo'shig'ini Bojalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 511 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».
Bojalar - Oyimcha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.