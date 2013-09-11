Bojalar - Cho'pon yigit
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|99
|Hajmi:
|8.30 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-09-2013
Qo'shiq haqida
Bojalarning «Cho'pon yigit» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 11-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 99 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».
Bojalar - Cho'pon yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.