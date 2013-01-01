Сентябрь 2013
200 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shahzoda
Ночная Москва
03:41
Farhod va Shirin
O, Jonim
03:42
Farhod va Shirin
Ne uchun
03:38
Sherzod Akbarov
Nilufar
03:18
Sherzod Akbarov
Qaramasam bo'larkan
03:36
Shahnoz
Sen kabi (slowmix)
02:56
Farhod va Shirin
Muborak
02:59
Oybek Quvonov
Oshig'ingman
03:50
Ziynat guruhi
Unutding
03:35
Durdona
Ishon
04:05
Bahriddin Zuhriddinov
To'ylaringiz muborak
03:30
Afsona
Yuragim
03:50
Afsona
O'zim
03:17
Afsona
O'zbekiston
03:40
Afsona
Navo ayla
03:28
Afsona
Jiyda gulim
04:05
Afsona
Gal-gal
03:05
Afsona
Vatan
04:14
Afsona
Bevafo
04:21
Alisher Imomov
Erka gulim
04:03
Abduvosil va Diyor
Yayra-yayra
03:14
Ulug'bek Rahmatullayev
I love you (rap)
03:17
Giyos Boytoyev
Dil izhori
03:25
Adham Soliyev
Dilafruz
04:04
Surxon
Yorim kel
03:31
Sardor Mamadaliyev
Ul sanamning
03:55
Hulkar Abdullayeva
Sen
03:10
Sardor Mamadaliyev
O'ynang ona
03:42
Madina Mumtoz
Sallamno
03:10
Muhlisbek
Omon-omon
03:48
Hulkar Abdullayeva
Muhabbat
03:10
Avazbek Shomurodov
Men bormanku
03:52
Jasur Rahimov
Gulyora
03:15
Muhlisbek
Chinni gullar
03:14
Yulduz Turdiyeva
Shukrona
02:57
Yulduz Turdiyeva
Ketaver yorim
03:44
Ulug'bek Otajonov
Tanovor
04:37
Ulug'bek Otajonov
Labingda dona xoling
04:44
Ulug'bek Otajonov
Kelsun
08:13
Ulug'bek Otajonov
Xorazm eshvoyi
03:21
Ulug'bek Otajonov
Ey sanam
04:14
Ulug'bek Otajonov
Asl yor
05:38
Surayyo Qosimova
Zormasman
03:28
Surayyo Qosimova
Yomg'ir
03:52
Surayyo Qosimova
Sendan kechmadim
03:27
Surayyo Qosimova
Safti chorgoh
05:20
Surayyo Qosimova
Man
02:59
Surayyo Qosimova
Arazlarim
03:16
Sobirjon Mo'minov
Mani kutmang
03:08
Sobirjon Mo'minov
Ko'z tegmasin
04:12
Sobirjon Mo'minov
Bahorim
02:59
Sobirjon Mo'minov
Ayolingiz
03:35
Sobirjon Mo'minov
Ado bo'laman
04:03
Sato
Shukrona
05:47
Sato
Ra'no
04:42
Sato
Majnuntol
05:46
Sato
Kuygay
06:35
Sato
G'ayra
03:56
Sato
Dilbarim
06:21
Otabek Muhammadzohid
Sevgim
04:31
Otabek Muhammadzohid
Oy jamol
03:11
Muzaffar Abduazimov
Tila
03:29
Malika Egamberdiyeva
Yigitcha
03:15
Malika Egamberdiyeva
Yalli
03:32
Malika Egamberdiyeva
Shukur qil
04:59
Malika Egamberdiyeva
Sevgidan
04:00
Malika Egamberdiyeva
O'rik gullaganda
03:58
Malika Egamberdiyeva
Omon yor
03:59
Malika Egamberdiyeva
Ko'rmadingiz
03:20
Malika Egamberdiyeva
Intizor
03:09
Jahongir Otajonov
Orvochi
04:00
Jahongir Otajonov
Ko'ngil
04:46
Jahongir Otajonov
Baxil
04:40
Dilshod Rahmonov
Go'zal yorim
04:35
Gulsanam Mamazoitova
Ming shukur
03:37
Dilshod Rahmonov
Ona
04:26
Dilshod Rahmonov
Ayting
04:36
Dilshod Rahmonov
Tushlarimga kir
05:03
Dilshod Rahmonov
Tashna hisla
04:17
Gulsanam Mamazoitova
Ovvora qilding
03:07
Azizbek Bekmurodov
Otam
04:10
Azizbek Bekmurodov
Oq ro'mol
03:28
Azizbek Bekmurodov
Kipriklari uzun qiz 2
03:35
Azizbek Bekmurodov
Bu ko'ngil
03:04
Azizbek Bekmurodov
Anorxon
03:50
Alisher Ro'zmetov
To'lin oy
03:57
Alisher Ro'zmetov
Yana tunlar
03:11
Alisher Ro'zmetov
Sevgilim
03:51
Alisher Ro'zmetov
Nozli gulim
03:11
Alisher Ro'zmetov
Xar kecha
03:37
Alisher Fayz
Bolajonim
04:17
Alisher Fayz
Daryolar
03:12
Alisher Fayz
Voy bo'ldi
03:50
Alisher Fayz
Gul bahor
02:24
Alisher Fayz
Ko'rdim
03:13
Alisher Fayz
Ko'rishamiz
04:51
Alisher Fayz
Ma'qul
03:33
Alisher Fayz
Ayollar
04:14
Alisher Fayz
Vatan qadri
03:02
Alisher Fayz
Bu sevgidan
04:26
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2013
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00