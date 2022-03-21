Boburjon Abdullayev - Yigitni kamsitmang
|Ijrochi:
|Boburjon Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|641
|Hajmi:
|3.25 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-03-2022
Qo'shiq haqida
Boburjon Abdullayevning «Yigitni kamsitmang» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 641 marta tinglangan. Boburjon Abdullayev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «San, san», «Intizormish», «O’ynang Onam». Bu Boburjon Abdullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Boburjon Abdullayev - Yigitni kamsitmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.