Benom guruhi - Shunchaki

Benom guruhi — Shunchaki
Ijrochi: Benom guruhi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.09 MB
Davomiyligi: 03:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shunchaki» qo'shig'ini Benom guruhi ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Benom guruhi ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qaniydi seni (Remix)», «Befarq (Remix)», «Sen yig'lama». Bu Benom guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Benom guruhi - Shunchaki qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00