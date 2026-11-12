Benom guruhi - Shunchaki
|Ijrochi:
|Benom guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.09 MB
|Davomiyligi:
|03:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-11-2026
Qo'shiq haqida
«Shunchaki» qo'shig'ini Benom guruhi ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Benom guruhi ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qaniydi seni (Remix)», «Befarq (Remix)», «Sen yig'lama». Bu Benom guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Benom guruhi - Shunchaki qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.