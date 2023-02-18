Murodjon Mashrabov - Turkiya
|Ijrochi:
|Murodjon Mashrabov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|347
|Hajmi:
|2.88 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-02-2023
Qo'shiq haqida
«Turkiya» — Murodjon Mashrabov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 18-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 347 marta tinglangan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostginam», «Qiz topilmas», «Ayolingiz».
Murodjon Mashrabov - Turkiya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.