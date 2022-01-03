Azoda Beliy - Onamni eng baxtli ayol qilaman
|Ijrochi:
|Azoda Beliy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|28 151
|Hajmi:
|6.98 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-01-2022
Qo'shiq haqida
Azoda Beliyning «Onamni eng baxtli ayol qilaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 3-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 28 151 marta tinglangan — bu Azoda Beliyning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Azoda Beliy ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kotta bolla, Kotta qizla», «Kotta qizlar (feat. Moon Band)». Bu Azoda Beliyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.
Azoda Beliy - Onamni eng baxtli ayol qilaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.