Azoda Beliy - Onamni eng baxtli ayol qilaman

Azoda Beliy — Onamni eng baxtli ayol qilaman
Ijrochi: Azoda Beliy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 28 151
Hajmi: 6.98 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Azoda Beliyning «Onamni eng baxtli ayol qilaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 3-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 28 151 marta tinglangan — bu Azoda Beliyning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Azoda Beliy ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kotta bolla, Kotta qizla», «Kotta qizlar (feat. Moon Band)». Bu Azoda Beliyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.

Azoda Beliy - Onamni eng baxtli ayol qilaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Ona haqida qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00