Azizxon Burxonov - Qirolim dadam
|Ijrochi:
|Azizxon Burxonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|526
|Hajmi:
|3.62 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-02-2023
Qo'shiq haqida
Azizxon Burxonovning «Qirolim dadam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 13-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 526 marta tinglangan. Azizxon Burxonov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ona qaribsiz». Bu Azizxon Burxonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Azizxon Burxonov - Qirolim dadam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.