Azizxon Burxonov - Qirolim dadam

Azizxon Burxonov — Qirolim dadam
Ijrochi: Azizxon Burxonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 526
Hajmi: 3.62 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Azizxon Burxonovning «Qirolim dadam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 13-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 526 marta tinglangan. Azizxon Burxonov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ona qaribsiz». Bu Azizxon Burxonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Azizxon Burxonov - Qirolim dadam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00