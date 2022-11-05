Nargiza Azimova - Dadam jonim dadam
|Ijrochi:
|Nargiza Azimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 038
|Hajmi:
|3.51 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2022
Qo'shiq haqida
«Dadam jonim dadam» qo'shig'ini Nargiza Azimova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 038 marta tinglangan. Nargiza Azimova ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nargizaman», «Sohibqironim bor mani», «Armonim».
Nargiza Azimova - Dadam jonim dadam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.