Aziza Qobilova - Leila

Aziza Qobilova — Leila
Ijrochi: Aziza Qobilova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 479
Hajmi: 7.38 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-10-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Leila» qo'shig'ini Aziza Qobilova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 479 marta tinglangan. Aziza Qobilova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bor bolgim kelar Cover», «Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)», «Ya la la la».

Aziza Qobilova - Leila qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00