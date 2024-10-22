Aziza Qobilova - Leila
|Ijrochi:
|Aziza Qobilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 479
|Hajmi:
|7.38 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2024
Qo'shiq haqida
«Leila» qo'shig'ini Aziza Qobilova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 479 marta tinglangan. Aziza Qobilova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bor bolgim kelar Cover», «Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)», «Ya la la la».
Aziza Qobilova - Leila qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.