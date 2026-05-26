Amr Diab - Qusad Einy

Amr Diab — Qusad Einy
Ijrochi: Amr Diab
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 8.09 MB
Davomiyligi: 04:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Amr Diabning «Qusad Einy» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Amr Diabning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Amr Diab - Qusad Einy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00