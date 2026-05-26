Amr Diab - Qusad Einy
|Ijrochi:
|Amr Diab
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|8.09 MB
|Davomiyligi:
|04:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-05-2026
Qo'shiq haqida
Amr Diabning «Qusad Einy» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Amr Diabning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Amr Diab - Qusad Einy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.