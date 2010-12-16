Akrom Ibodullayev - Lezginka
|Ijrochi:
|Akrom Ibodullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|200
|Hajmi:
|8.21 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-12-2010
Qo'shiq haqida
Akrom Ibodullayevning «Lezginka» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 200 marta tinglangan. Akrom Ibodullayev ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qizg'onasiz», «Oshiqu bemorman», «To'ylar muborak».
Akrom Ibodullayev - Lezginka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.