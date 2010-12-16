Akrom Ibodullayev - Lezginka

Akrom Ibodullayev — Lezginka
Ijrochi: Akrom Ibodullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 200
Hajmi: 8.21 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Akrom Ibodullayevning «Lezginka» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 200 marta tinglangan. Akrom Ibodullayev ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qizg'onasiz», «Oshiqu bemorman», «To'ylar muborak».

Akrom Ibodullayev - Lezginka qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00