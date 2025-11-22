Akmaljon Isroilov - Qiz uzatgan otalar

Akmaljon Isroilov — Qiz uzatgan otalar
Ijrochi: Akmaljon Isroilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 6.67 MB
Davomiyligi: 03:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-11-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qiz uzatgan otalar» — Akmaljon Isroilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.

Akmaljon Isroilov - Qiz uzatgan otalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00