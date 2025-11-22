Akmaljon Isroilov - Qiz uzatgan otalar
|Ijrochi:
|Akmaljon Isroilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|6.67 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2025
Qo'shiq haqida
«Qiz uzatgan otalar» — Akmaljon Isroilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.
Akmaljon Isroilov - Qiz uzatgan otalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.