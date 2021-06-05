Akmaljon Mahkamov - Onajon

Akmaljon Mahkamov — Onajon
Ijrochi: Akmaljon Mahkamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 725
Hajmi: 7.28 MB
Davomiyligi: 05:26
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-06-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onajon» qo'shig'ini Akmaljon Mahkamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:26, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 5-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 725 marta tinglangan. Akmaljon Mahkamov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Otamday Bo’lolsaydim». Bu Akmaljon Mahkamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Akmaljon Mahkamov - Onajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00