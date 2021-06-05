Akmaljon Mahkamov - Onajon
|Ijrochi:
|Akmaljon Mahkamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|725
|Hajmi:
|7.28 MB
|Davomiyligi:
|05:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-06-2021
Qo'shiq haqida
«Onajon» qo'shig'ini Akmaljon Mahkamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:26, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 5-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 725 marta tinglangan. Akmaljon Mahkamov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Otamday Bo’lolsaydim». Bu Akmaljon Mahkamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Akmaljon Mahkamov - Onajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.