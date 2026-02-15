Ahliddin Abdullayev - Yigitning omadi
|Ijrochi:
|Ahliddin Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|37
|Hajmi:
|6.02 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-02-2026
Qo'shiq haqida
Ahliddin Abdullayevning «Yigitning omadi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 37 marta tinglangan. Ahliddin Abdullayev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dadajonim», «Jayronam». Bu Ahliddin Abdullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ahliddin Abdullayev - Yigitning omadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.