Shaxrudiy Janoblari - Yigit omadi

Shaxrudiy Janoblari — Yigit omadi
Ijrochi: Shaxrudiy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 460
Hajmi: 8.84 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-02-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yigit omadi» qo'shig'ini Shaxrudiy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 17-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 460 marta tinglangan. Shaxrudiy ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Baland baland tog'larning qori bilan o'ynashma», «O'ynashma», «Kafanda ketasan choponda emas».

Shaxrudiy Janoblari - Yigit omadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00