Shaxrudiy Janoblari - Yigit omadi
|Ijrochi:
|Shaxrudiy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 460
|Hajmi:
|8.84 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-02-2025
Qo'shiq haqida
«Yigit omadi» qo'shig'ini Shaxrudiy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 17-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 460 marta tinglangan. Shaxrudiy ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Baland baland tog'larning qori bilan o'ynashma», «O'ynashma», «Kafanda ketasan choponda emas».
Shaxrudiy Janoblari - Yigit omadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.