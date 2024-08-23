Afruz guruhi - Yo'q
|Ijrochi:
|Afruz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|499
|Hajmi:
|7.09 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-08-2024
Qo'shiq haqida
«Yo'q» qo'shig'ini Afruz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 23-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 499 marta tinglangan. Afruz ijrosida saytda jami 71 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti (Kim Oladiyo)», «Kim oladiyo», «Shalola».
Afruz guruhi - Yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.