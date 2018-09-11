Abdulla Qurbonov - Yigit yig'lamasin
|Ijrochi:
|Abdulla Qurbonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|208
|Hajmi:
|11.38 MB
|Davomiyligi:
|04:56
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-09-2018
Qo'shiq haqida
«Yigit yig'lamasin» — Abdulla Qurbonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:56, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 11-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 208 marta tinglangan. Abdulla Qurbonov ijrosida saytda jami 75 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onajonim siz mehribonim», «Onajon», «Oqqan daryo 2019».
Abdulla Qurbonov - Yigit yig'lamasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.