Sanjarbek Rasulov - Soxta do'stlarim
|Ijrochi:
|Sanjarbek Rasulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|7.92 MB
|Davomiyligi:
|04:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-12-2025
Qo'shiq haqida
Sanjarbek Rasulovning «Soxta do'stlarim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 6-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Sanjarbek Rasulov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kuyov bola». Bu Sanjarbek Rasulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sanjarbek Rasulov - Soxta do'stlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.