Sanjarbek Rasulov - Soxta do'stlarim

Sanjarbek Rasulov — Soxta do'stlarim
Ijrochi: Sanjarbek Rasulov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 7.92 MB
Davomiyligi: 04:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Sanjarbek Rasulovning «Soxta do'stlarim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 6-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Sanjarbek Rasulov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kuyov bola». Bu Sanjarbek Rasulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sanjarbek Rasulov - Soxta do'stlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00