Farrux Raimov - Qo'rqaman

Farrux Raimov — Qo'rqaman
Ijrochi: Farrux Raimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 128
Hajmi: 2.12 MB
Davomiyligi: 01:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qo'rqaman» — Farrux Raimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:08, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 9-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 128 marta tinglangan. Farrux Raimov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qizil moskvich», «Semiz demang», «Asal qizim».

Farrux Raimov - Qo'rqaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00