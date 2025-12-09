Farrux Raimov - Qo'rqaman
|Ijrochi:
|Farrux Raimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|128
|Hajmi:
|2.12 MB
|Davomiyligi:
|01:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-12-2025
Qo'shiq haqida
«Qo'rqaman» — Farrux Raimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:08, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 9-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 128 marta tinglangan. Farrux Raimov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qizil moskvich», «Semiz demang», «Asal qizim».
Farrux Raimov - Qo'rqaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.