Sardor Sodikov - Zarina

Sardor Sodikov — Zarina
Ijrochi: Sardor Sodikov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 6.06 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Zarina» — Sardor Sodikov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Sardor Sodikov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sogindim», «Dostlashadi», «Dustlashadi».

Sardor Sodikov - Zarina qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00