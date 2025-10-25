Sardor Sodikov - Zarina
|Ijrochi:
|Sardor Sodikov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.06 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-10-2025
Qo'shiq haqida
«Zarina» — Sardor Sodikov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Sardor Sodikov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sogindim», «Dostlashadi», «Dustlashadi».
Sardor Sodikov - Zarina qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.