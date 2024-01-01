Ноябрь 2024
224 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Лео Равшан
Нафас
05:14
Bahriddin Zuhriddinov
Ammajon
03:24
Qodir Qodirov
Tog'u dasht gulzor bog'lar birga o'tgan yillarim
02:44
Gavhar
Hamisha (COVER Farahnoz Sharafova)
01:45
Doxxim
Tushdagi Voqea
03:47
Izzatbek Holiqov
Ketdingmi qaytmagin
00:29
Asl Wayne & Qahramon Ruzmetov
Yetar
02:48
Otush
O, Mani Soddaginam
03:12
Jaloliddin Ahmadaliyev
20 dan keyin yashaganim yo'q
04:00
Xamdam Sobirov
Nazira Xolbutayeva
03:09
Zarina
707 Nomeri
02:57
Zarina
Yaqa yaqa
03:12
Zarina
Shaptoli
03:29
Zarina
Mani yorim aldoqchi aldoqchimas yolg'onchi
00:23
Zarina
Yolg'onchi
00:23
Zarina
Aldoqchi
00:22
Yahyobek G'aniyev
Nimamga kerilaman
03:15
Shoxruz (Abadiya)
Bormidi
03:42
Shahlo Ahmedova
Kuz
03:06
Imron
O'zingsan mani jonim
02:56
Asl Wayne
Guldasta
03:11
Mirjalol Yo'lchiyev
Xazonmidi
04:32
Kaniza
Gal-gal
03:08
Bonu
Yoqadi
03:42
Javlonbek Juraev
Xudoning yozgani bordur
05:33
Uzmir va Mira
Istamiram
00:47
Yagona
Daydi
02:56
ABBBOSE
O'sha kun
01:34
Lola Ahmedova
Yomon dema
03:44
Umar Jumaniyozov
Qanotimsan ukam
03:43
Asl Wayne
Ko'changdaman (feat. Qahramon Ro'zmetov)
02:48
Nodirbek Shomirzayev
Aldoqchim
04:08
Nilufar Usmonova
Лабош
02:58
Sherzod Bek
Jufti Halolim
03:36
Zarifjon Safarov
Rozimisiz
04:24
Aziza Jonim
Sevdim
02:58
Doston Ergashev
Qiz bermaganlar
03:12
Dilso'z
Yoram biyo
03:04
Ziyoda
Mantana
00:39
Elbek Kasimov
Bevafoginam
03:20
Gulinur
Galmadi
03:12
Bekzod Haqqiyev
Dil to'la qayg'u g'am (Nega seni Sevdim)
03:58
Bekzod Haqqiyev
Nega seni sevdim
03:58
Sevinch Ismoilova
Hayollarim (Remix)
03:33
Yusuf
Qiyomatda yonimda tur do'st (Qiyomatli do'st)
03:48
Jamshid Shavkatov
Sevdim
04:02
Jamshid Shavkatov
Soniya Yetmadi
02:50
Jamshid Shavkatov
Eslasam seni
04:02
Jamshid Shavkatov
Unutaman deb
03:28
Jamshid Shavkatov
Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel)
03:59
Jamshid Shavkatov
Kel
03:59
Hilola Samirazar
Ateşe Düştüm (Cover)
04:07
Daler Fayzullayev
Bo'l yonimda
04:09
Dilso'z
Oq Atirgulim
02:45
Mirjalol Ne'matov
Zehra
03:04
Shoxruxbek Ergashev
Jonim Anam
02:02
Sardor Mirzaliyev
Sardoringman
02:20
Sardor Mirzaliyev
G'iybatchi
03:18
Sardor Mirzaliyev
Yuragim o'g'risi (Jonli ijro)
03:05
Sardor Mirzaliyev
Dolya Cover
03:25
Sardor Mirzaliyev
Ba ba Ba ba
02:20
Sardor Mirzaliyev
Omon-omon
03:17
Temur Shukurov
Musofir yurtlarda yuribman bolam
03:42
Temur Shukurov
Musofir nolasi
03:42
Nodirbek Shomirzayev
Qo'rqib qoldi sevishga yurak
04:53
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yurak 2 (Unofficial)
04:53
Nodirbek Shomirzayev
Yurak
04:53
Xamdam Sobirov
Nazira
03:14
Odilbek Abdullayev
Bu kecha
03:33
Ummon
Vaqt (Remix)
03:47
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bo'ydoqlik
03:30
Shokir
Romantika
02:40
Rustam Yigitaliyev
Gulnora xonim (To'liq versiya)
02:41
Rustam Yigitaliyev
Odam bo'lmaydilar
03:49
Rustam Yigitaliyev
Xudoga soldim
03:13
Rustam Yigitaliyev
Turkiyaga olib ketingiz
01:56
Rustam Yigitaliyev
Samarqandga bormagin akam
04:07
Rustam Yigitaliyev
Moxichehralar
04:36
Rustam Yigitaliyev
Zo'rlar ham jim qolar Zo'rni ko'rganda
03:37
Rustam Yigitaliyev
Asalim
02:42
Rustam Yigitaliyev
Lablaringdan erkalab tortganlarim
02:54
Dadaxon Xasanov
Gulnora xonim bag'ringizga o'zimni otsam
02:45
Dadaxon Xasanov
Gulnora xonim
02:45
Toir Axmed
Kapalagim mani (Soxta)
02:13
SitoraNur & Toir Axmed
Yana
02:40
Eldor
Kere
02:16
Bunyod Jumaniyozov
Baxtliman
04:04
Shaxboz & Navruz & Sanjar Usmonov
Samarqand go'zali
02:58
SanJay
O'n sakkiz ming olam
04:01
SanJay
18 ming olam
04:01
Iroda Rustamova
18 ming olam
01:03
Mustafo
Bolam
03:45
Nodir Ibrohimov
Sevgimiz
03:46
Sardor Safarov
Unutganim Yo'q 2
04:27
Seero7
Kecholmadim
03:11
Saman
Sotqin
02:33
Konsta & Timur Alixonov
Odamlar nima deydi (Remix Abdul)
02:54
Rizvon Nurmahmatov
Bevafo yor
03:25
Sarvinoz Ruziyeva
Yosh edik
04:00
Abzal Husanov
Yigit
03:48
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00